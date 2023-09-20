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Генсек ОТГ выступил в качестве основного докладчика на Каспийском бизнес-форуме

Генсек ОТГ выступил в качестве основного докладчика на Каспийском бизнес-форуме Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил в качестве основного докладчика на 4-м ежегодном Каспийском бизнес-форуме в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 07:11
Генсек ОТГ выступил в качестве основного докладчика на Каспийском бизнес-форуме

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил в качестве основного докладчика на 4-ом ежегодном Каспийском бизнес-форуме, состоявшемся в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом Генсек написал в социальной сети.

"Я имел честь быть основным докладчиком на 4-ом ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Каспийским центром политики (Caspian Policy Center)r на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Поделился с уважаемой аудиторией основными моментами о нашей организации и плодотворной работе, которую мы проводим", - отметил К. Омуралиев.

Каспийский бизнес-форум проводится в США по инициативе Азербайджана с 2016 года.

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Версия на английском языке OTS Secretary General keynote speaker at Caspian business forum
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi Xəzər Biznes Forumunda əsas məruzəçi qismində çıxış edib

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