Генсек: Сохранение перемирия на Украине поможет России вернуться в G8

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Одним из условий, необходимых для восстановления России в составе G8, является соблюдение "перемирия на Украине всеми сторонами".

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какими могли бы быть условия для восстановления России в составе группы, Суга подчеркнул, что предпочитает "воздержаться от подробного ответа на этот вопрос".

"Но как было заявлено на завершившемся саммите G7, важно, чтобы прежде всего, все стороны, включая Россию, выполняли мирные соглашения по Украине. Я думаю, что это важно", - отметил Суга.