Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Актау

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) близ казахстанского города Актау.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL) близ казахстанского города Актау.

Как передает американское бюро Report , об этом сказала заместитель пресс-секретаря генсека Стефани Трембле.

По ее словам, офис генсека вскоре опубликует официальное заявление с соболезнованиями.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.

Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.