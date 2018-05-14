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    Генсек ООН выразил обеспокоенность большим количеством погибших на границах Газы

    Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 49© AFP

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с гибелью большого количества людей на границах Газы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Новые конфликты возникают, а старые не исчезают. В особенности меня тревожат сообщения из Газы, где убито много людей", - заявил А.Гутерреш на пресс-конференции в Вене.

    Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 49.

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