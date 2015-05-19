 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Генсек ООН выразил готовность посетить КНДР

    Я выражаю свою готовность совершить визит в Пхеньян, если мой визит будет полезным

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил в связи с ростом напряженности в регионе, что он готов посетить Северную Корею, если это будет необходимо, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Я выражаю свою готовность совершить визит в Пхеньян, если мой визит будет полезным", - сказал Пан Ги Мун на конференции азиатских лидеров в Сеуле.

    Он напомнил, что КНДР является членом ООН и подчеркнул, что политические и гуманитарные вопросы должны быть разделены. Генсек попросил международное сообщество обратить внимание на гуманитарную ситуацию в Северной Корее, где, по его словам, дети страдают от хронического недоедания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi