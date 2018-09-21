Генсек ООН: В общих прениях на открытии сессии Генассамблеи примут участие 84 глав государств и 44 глав правительств

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На традиционных общих прениях в рамках открытия 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке примут участие 84 глав государств и 44 глав правительств. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Организация Объединенных Наций – незаменимый орган международного сотрудничества, - отметил глава организации. Приезд 84 глав государств и 44 глав правительств еще раз подтверждает доверие международного сообщества к ООН".

Ежегодные общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. По традиции, их открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН.

В первый день, 25 сентября, после президента Дональда Трампа к делегатам Генеральной Ассамблеи обратятся также президенты Турции, Мексики Франции, Ирана и Кыргызстана. Президент Грузии - в списке ораторов 27 сентября, президенты Армении и Молдовы - 28 сентября.

25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН пройдет заседание, посвященное миротворчеству ООН.