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    Генсек ООН: В общих прениях на открытии сессии Генассамблеи примут участие 84 глав государств и 44 глав правительств

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На традиционных общих прениях в рамках открытия 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке примут участие 84 глав государств и 44 глав правительств. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    "Организация Объединенных Наций – незаменимый орган международного сотрудничества, - отметил глава организации. Приезд 84 глав государств и 44 глав правительств еще раз подтверждает доверие международного сообщества к ООН".

    Ежегодные общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. По традиции, их открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН. 

    В первый день, 25 сентября, после президента Дональда Трампа к делегатам Генеральной Ассамблеи обратятся также президенты Турции, Мексики Франции, Ирана и Кыргызстана. Президент Грузии - в списке ораторов  27 сентября, президенты Армении и Молдовы -  28 сентября. 

    25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН пройдет заседание, посвященное миротворчеству ООН. 

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