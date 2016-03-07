​Генсек ООН: В Ливии атаки ИГИЛ усилятся, если не будет прогресса в процессе урегулирования

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Ливии атаки террористической группировки "ИГИЛ" усилятся, если не будет достигнуто прогресса в процессе политического урегулирования конфликта в стране. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который находится с визитом в Алжире.

"Если в политическом плане не будет прогресса, гуманитарный кризис в Ливии усугубится, а угрозы безопасности страны, включая атаки со стороны ИГ, увеличатся", - предупредил административный глава всемирной организации.

По словам генсека ООН, из Ливии "поступают тревожные сообщения о грубых нарушениях прав человека, которые могут представлять собой военные преступления". Пан Ги Мун также призвал "все влиятельные внешние силы способствовать умиротворению ситуации в Ливии", которая по его мнению, "вызывает глубокую озабоченность".

Ранее в субботу генсек ООН заявил, что промедление в рамках процесса урегулирования в Ливии "лишь усугубит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в стране".