Генсек ООН: Страны отдают приоритет оружию, а не продбезопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что страны мирового сообщества серьезно вкладываются в закупку и разработку вооружений вместо того, чтобы использовать эти средства на продовольственную безопасность и достижение целе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что страны мирового сообщества серьезно вкладываются в закупку и разработку вооружений вместо того, чтобы использовать эти средства на продовольственную безопасность и достижение целей устойчивого развития, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Тревожно наблюдать, что государства тратят большие суммы на вооружения, при этом урезая бюджеты на продовольственную безопасность, борьбу с изменениями климата и устойчивое развитие", - сказал он в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных проблемам климатических изменений и продовольственной безопасности.

"Мы можем разорвать смертельную связь между голодом, климатическим хаосом и конфликтами, а также подавить угрозу, которую они представляют международному миру и безопасности. Давайте будем действовать так, чтобы воплотить это в жизнь и построить пригодное для жизни устойчивое будущее, свободное от голода и ужасов войны", - призвал глава всемирной организации.

Ранее Международный институт стратегических исследований в своем докладе сообщил, что объем расходов на оборону в мире вырос в 2023 году на 9% до рекордного показателя в $2,2 трлн, причем половина этой суммы пришлась на страны НАТО.