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Генсек ООН сообщил о гибели 111 сотрудников в секторе Газа

Генсек ООН сообщил о гибели 111 сотрудников в секторе Газа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 111 сотрудников всемирной организации.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 19:38
Генсек ООН сообщил о гибели 111 сотрудников в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 111 сотрудников всемирной организации.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"С болью и скорбью я сообщаю, что с начала боевых действий 111 членов нашей семьи ООН были убиты в Газе. Это самые большие потери персонала в истории нашей организации, - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Гражданские, в том числе сотрудники ООН, должны находиться под защитой. Гражданские объекты должны быть защищены, нельзя наносить удары по объектам ООН".

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