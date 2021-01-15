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Генсек ООН сделает прививку от коронавируса на следующей неделе

Генсек ООН сделает прививку от коронавируса на следующей неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получит прививку от коронавируса на следующей неделе в рамках очередности, действующей в штате Нью-Йорк.
Другие страны
15 января 2021 г. 23:31
Генсек ООН сделает прививку от коронавируса на следующей неделе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получит прививку от коронавируса на следующей неделе в рамках очередности, действующей в штате Нью-Йорк.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"В один из дней на следующей неделе (он получит вакцину – ред.), - сказал он. - Генсек остается приверженным своему обещанию сделать это публично, поэтому мы опубликуем фото и видео того, как ему делают укол".

Дюжаррик не уточнил, какую именно из вакцин получит глава организации.

"Важно отметить, что генсек имеет право на получение вакцины, так как ему больше 65 лет (Гутеррешу 71 год – ред.), - подчеркнул представитель Гутерреша. - Мы не просим город или штат Нью-Йорк о каком-то специальном одолжении".

Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Волкан Бозкыр на пресс-конференции в пятницу также сообщил, что записался на получение вакцины. "У меня есть преимущество, ведь я старше 65. Поэтому когда было объявлено о начале вакцинации, я подал на нее заявку, - сообщил он. - Я должен прийти 2 февраля, а моя жена - 4 февраля". "Но это не имеет отношения к тому, что я председатель Генассамблеи, а потому что мне 65 лет, - подчеркнул он.

Бозкыр также информировал, что написал властям Нью-Йорка письмо с просьбой рассмотреть возможность включить дипломатов ООН в число работников, имеющих право на приоритетное получение вакцины.

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