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Генсек ООН считает, что войны в Украине не будет

Генсек ООН считает, что войны в Украине не будет Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 23:49
Генсек ООН считает, что войны в Украине не будет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не случится и обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями.

Как передает Report, об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой", - сказал он на брифинге.

Повод для оптимизма Дюжаррик видит в том, что ни одна из сторон "не захлопнула двери" возможного дипломатического решения.

"С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi: "Ukraynada müharibə olmayacaq"

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