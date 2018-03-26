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    Генсек ООН решительно осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил ракетный обстрел по территории Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба всемирной организации.

    "Генеральный секретарь решительно осуждает пуск хуситами ряда ракет вчера вечером в сторону городов Саудовской Аравии, в том числе Эр-Рияда", - сказано в заявлении.

    25 марта вечером стало известно, что ВВС Саудовской Аравии перехватили ракету над Эр-Риядом.

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