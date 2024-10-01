Генсек ООН провел переговоры с премьером Ливана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном среди журналистов офисом генсека.

Согласно информации, Гуттериш также призвал международное сообщество собрать $426 млн на гуманитарную помощь Ливану.

"Генеральный секретарь сегодня утром провел переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Он заявил премьер-министру, что система ООН в Ливане полностью мобилизована для оказания помощи нуждающимся в стране. Генеральный секретарь призывает международное сообщество поддержать запрос на гуманитарную помощь в размере $426 млн", - отмечается в заявлении.