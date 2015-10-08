Генсек ООН призвал страны координировать свои действия в Сирии и избегать инцидентов

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает все страны, ведущие военные действия против террористов в Сирии координировать свои действия и избегать любых инцидентов. Об этом заявил в среду журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик, который вновь предупредил о потенциальной опасности, которую несет одновременное присутствие в небе над Сирией боевой авиации различных стран, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Это создает потенциально очень опасную ситуацию", - сказал он. По его словам, генсек призывает "все стороны и все страны, которые ведут военные действия в этом районе сделать все возможное, чтобы координировать (свои шаги) и избегать любых неудачных инцидентов". В этой связи Дюжаррик сообщил, что в секретариате ООН приняли к сведению "сообщения в прессе о консультациях между военными России и Соединенными Штатами по устранению конфликтных ситуаций".

Представитель генсека ООН также подчеркнул, что "какие бы действия ни предпринимались против экстремистских групп, они должны отвечать параметрам международного гуманитарного права". "Нужно сделать все, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских лиц", - указал Дюжаррик.

Он обратил внимание на то, что военная кампания против ИГ не поможет урегулировать конфликт между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, продолжающийся с 2011 года. "Мы уже видели достаточно страданий на протяжении более 4 лет. Бомбежки не помогут людям осознать необходимость проведения политических переговоров. Они были нужны сразу после того, как начался конфликт", - отметил Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС. Представитель генсека сообщил, что ООН "продолжает говорить со сторонами конфликта и призывать их сесть за стол переговоров".