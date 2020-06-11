​Генсек ООН призвал США, КНДР и Южную Корею возобновить диалог

Антониу Гутерреш https://report.az/storage/news/a09242409c4db3656549312e8e058c33/2f57aed7-2653-4092-b86c-c55c1245f05a_292.jpg

Генсек ООН Антониу Гутерреш сожалеет в связи с недавним разрывом контактов между Пхеньяном и Сеулом, призывает США, КНДР и Южную Корею возобновить диалог для достижения полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь сожалеет из-за разрыва межкорейских каналов связи со стороны КНДР. Такие каналы являются необходимыми для недопущения недопонимания или просчетов", - сказал Дюжаррик.

По его словам, июнь является символическим месяцем для Корейского полуострова. "В эту пятницу, 12 июня, будет вторая годовщина первой встречи лидеров КНДР и США. В понедельник, 15 июня, будет 20-я годовщина первой встречи лидеров двух Корей. Генсек надеется, что стороны используют юбилеи в июне для того, чтобы удвоить усилия для возобновления переговоров в целях достижения устойчивого мира, полной, проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он.