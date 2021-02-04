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Генсек ООН призвал освободить всех заключенных в Мьянме

Генсек ООН призвал освободить всех заключенных в Мьянме Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к освобождению в Мьянме всех, кто оказался заключен под стражу в результате захвата власти в стране военными
Другие страны
4 февраля 2021 г. 00:54
Генсек ООН призвал освободить всех заключенных в Мьянме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к освобождению в Мьянме всех, кто оказался заключен под стражу в результате захвата власти в стране военными.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

"Я надеюсь, что демократия сможет достичь прогресса в Мьянме, но для этого все заключенные должны быть освобождены, конституционный порядок необходимо восстановить", - заявил он, выразив надежду на понимание военными страны бесперспективности их нахождения у власти.

Гутерриш также добавил, что ООН сделает все необходимое "для оказания достаточного давления на Мьянму, чтобы гарантировать, что этот переворот потерпит неудачу".

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