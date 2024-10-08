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Генсек ООН призвал обе стороны к прекращению огня в Ливане

Генсек ООН призвал обе стороны к прекращению огня в Ливане Мы находимся на пороге полномасштабной войны в Ливане, призываем стороны к прекращению огня.
Другие страны
8 октября 2024 г. 22:03
Генсек ООН призвал обе стороны к прекращению огня в Ливане

Мы находимся на пороге полномасштабной войны в Ливане, призываем стороны к прекращению огня.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении перед журналистами в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность по поводу расширения продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Он отметил, что в результате масштабных ударов Израиля по многим районам Ливана, включая Бейрут, за последние две недели погибло 1 500 человек.

"Ливанские власти сообщают, что более миллиона человек стали вынужденными переселенцами", - добавил генсек ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: Livanda tərəfləri atəşkəsə çağırırıq

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