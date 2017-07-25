Генсек ООН призвал Катар и оппонентов урегулировать кризис путем компромисса

Баку. 25 июль. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал Катару, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Бахрейну и Египту на необходимость вступить в переговоры и найти взаимоприемлемые пути выхода из дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, комментируя предложение эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани начать диалог.

"Генеральный секретарь приветствует призыв эмира Катара к диалогу. Вкупе с шестью принципами, озвученными ранее министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, эти заявления демонстрируют готовность сторон урегулировать разногласия через компромисс. Генеральный секретарь подталкивает стороны к вступлению в диалог в соответствии с этим настроем и поиску взаимоприемлемых решений", - сказал Хак.

По его словам, административный глава международного сообщества высоко ценит посреднические усилия Кувейта в урегулировании регионального кризиса и надеется на их продолжение ввиду "позитивных сигналов", последовавших от сторон.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада.

В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" выдвинул 13 требований, которые в Катаре посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их. Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран обозначили шесть принципов, которым должен следовать эмират для урегулирования кризиса, основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.