Генсек ООН прибыл на Кубу

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в столицу Кубы Гавану. Как сообщает Report, в ходе визита П. Г. Мун будет присутствовать при подписании двустороннего соглашения о прекращении огня и сдаче оружия между правительством Колумбии и революционными вооруженными силами страны.

В церемонии подписания также примут участие председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт и председатель Совета Безопасности ООН в июне, постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Деллатр.

Революционные вооруженные силы Колумбии ведут переговоры с правительством на протяжении последних 32-х месяцев. Стороны пытаются договориться об окончательном прекращении конфликта, который тянулся более полувека и привел к гибели 250 тыс. человек.

Ранее Пан Ги Мун приветствовал роль Кубы и Норвегии, а также Чили и Венесуэлы в продвижении мирного процесса в Колумбии.

Также в ходе поездки на Кубу Генеральный секретарь ООН проведет целый ряд двусторонних встреч.