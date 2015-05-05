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    Генсек ООН посетит Польшу, Украину и Россию

    Генеральный секретарь ООН отправляется в Москву для участия в праздновании Дня победы

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН посетит Польшу, Украину и Россию. Как сообщает Report, об этом на брифинге в Нью-Йорке объявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

    "Генеральный секретарь ООН отправляется в Москву для участия в праздновании Дня победы 9 мая", - заявил пресс-секретарь ООН. Он добавил, что Пан Ги Муна будет сопровождать Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. 

    На пути в Москву глава ООН посетит Гданьск, где примет участие в праздновании 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Он встретится с президентом Польши Брониславом Комаровским. 

    "Генеральный секретарь ООН побывает также в Киеве, Украина, где он встретится с президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными лицами", - добавил пресс-секретарь. В России глава ООН проведет встречи с президентом Владимиром Путиным, а также с рядом глав делегаций, которые будут участвовать в праздновании. 

    10 мая Пан Ги Мун вернется в Нью-Йорк. 

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