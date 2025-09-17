Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Генсек ООН поддержал приостановку действия торговых положений с Израилем

    • 17 сентября, 2025
    • 21:07
    Генсек ООН поддержал приостановку действия торговых положений с Израилем

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку предложениям Еврокомиссии о приостановке действия отдельных торговых положений Соглашения об ассоциации с Израилем, а также о введении санкций против ХАМАС.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я приветствую предложения Европейской комиссии о приостановке некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации с Израилем, а также о введении санкций против экстремистских министров и насильственных поселенцев, а также ХАМАС. Теперь решение за государствами-членами", - написал он.

    Он подчеркнул, что эти меры не направлены против народа Израиля, а призваны продемонстрировать, что Европа не может согласиться с действиями израильского правительства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Гутерриш также заявил, что ситуация в Газе катастрофическая и неприемлемая, призвав к немедленному прекращению огня, восстановлению полного гуманитарного доступа и безусловному освобождению всех заложников.

