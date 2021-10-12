Генсек ООН: Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 млн человек

Пандемия COVID-19 привела к нищете более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов практически не имеют социальной поддержки.

Пандемия COVID-19 привела к нищете более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов практически не имеют социальной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генсек ООН Антониу Гутерриш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса.

"Пандемия ввергла в нищету более 100 миллионов человек. Более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки; нет здравоохранения; нет защиты доходов, когда они так срочно в ней нуждаются", - заявил Гутерриш.

По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и больше всего ударить по беднейшим странам. "Нам нужен смелый коллективный рывок, чтобы положить конец пандемии и обеспечить устойчивое и всеобъемлющее восстановление мировой экономики", - отметил генсек.