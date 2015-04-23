Генсек ООН озабочен возобновлением авиаударов по Йемену

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что обеспокоен сообщениями о том, что коалиция во главе с Саудовской Аравией возобновила авиаудары по Йемену, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Он выразил надежду на скорое прекращение огня.

"Когда я прочитал сообщение о возобновлении боевых действий, я был очень обеспокоен этим. Я искренне надеюсь, что прекращение огня произойдет как можно скорее", — сказал Пан Ги Мун.

Ранее, как отмечает Report, сообщалось, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла пять авиаударов по позициям повстанцев на юге Йемена. Это уже второй обстрел со стороны коалиции после объявления об окончании военной операции в Йемене.