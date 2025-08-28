Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС
- 28 августа, 2025
- 21:04
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Китай для участия в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В ходе своего визита Гутерриш планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам Дюжаррика, генсек ООН вылетит в Китай позднее 28 августа. Он примет участие в сессии "ШОС+" и проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, а также с рядом других лидеров, прибывающих на саммит.
