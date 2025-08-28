    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    • 28 avqust, 2025
    • 21:41
    BMT-nin Baş katibi ŞƏT sammiti çərçivəsində Çin Prezidenti ilə görüşəcək

    BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin liderlərinin Tyantszin sammitində iştirak etmək üçün Çinə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə baş katibin sözçüsü Stefan Düjarrik məlumat verib.

    Səfər zamanı Quterreş Çin Prezidenti Si Cinpinlə görüşməyi planlaşdırır.

    Düjarrikin sözlərinə görə, BMT-nin Baş katibi avqustun 28-də Çinə uçacaq, o, ŞƏT+ sessiyasında iştirak edəcək və Çinin xarici işlər naziri Van İ, eləcə də sammitə gələn bir sıra digər liderlərlə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    #BMT   #Antonio Quterreş   #Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

