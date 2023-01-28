О нас

Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме

Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность.
Другие страны
28 января 2023 г. 09:30
Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает террористическое нападение, совершенное палестинцем возле синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли по меньшей мере семь израильтян и несколько человек получили ранения", - отметил Дюжаррик.

По его словам, генсек глубоко обеспокоен нынешней эскалацией насилия в Израиле и на оккупированной палестинской территории. "Сейчас момент, чтобы проявить максимальную сдержанность", - добавил он.

В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере семь человек погибли, 10 пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UN Secretary-General condemns terrorist attack in Israel 
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi İsraildəki terror aktını pisləyib

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi