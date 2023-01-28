Генсек ООН осудил теракт в Иерусалиме

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в Иерусалиме, призвал стороны проявлять сдержанность.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.



"Генеральный секретарь решительно осуждает террористическое нападение, совершенное палестинцем возле синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли по меньшей мере семь израильтян и несколько человек получили ранения", - отметил Дюжаррик.



По его словам, генсек глубоко обеспокоен нынешней эскалацией насилия в Израиле и на оккупированной палестинской территории. "Сейчас момент, чтобы проявить максимальную сдержанность", - добавил он.



В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере семь человек погибли, 10 пострадали.