    Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в Киеве

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 22:26
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российскую атаку на азербайджанское посольство в столице Украины Киеве, напомнив о неприкосновенности дипломатических помещений.

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик в ходе регулярного брифинга.

    "Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние масштабные ракетные удары и атаки дронов Российской Федерации по нескольким регионам Украины, в результате которых, по сообщениям, погибли по меньшей мере шесть человек в Киеве и два человека в городе Черноморске. Также сообщается, что в результате атаки пострадало множество мирных жителей, был причинен ущерб жилым домам и объектам энергетической инфраструктуры, а также посольству Азербайджанской Республики в Киеве", - подчеркнул Дюжаррик.

    Он отметил, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.

    "Они (нападения - ред.) неприемлемы, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических помещений", - отметил пресс-секретарь Гутерриша.

    Генеральный секретарь, как указал Дюжаррик, вновь призывает к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине, подтверждая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с международным правом, Уставом и соответствующими резолюциями ООН.

    BMT-nin Baş katibi Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsini pisləyib

