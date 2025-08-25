О нас

Генсек ООН осудил авиаудары Израиля по больнице "Насер" в Газе

Генсек ООН осудил авиаудары Израиля по больнице "Насер" в Газе Генсек ООН резко осудил авиаудары Израиля по больнице "Насер" в Газе.
Другие страны
25 августа 2025 г. 22:16
Генсек ООН осудил авиаудары Израиля по больнице Насер в Газе

Генсек ООН резко осудил авиаудары Израиля по больнице "Насер" в Газе.

Как передает Report со ссылкой на бюро в США, соответствующее заявление Генерального секретаря ООН было распространено его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком.

В документе особо подчеркивается, что в результате атаки погибли медики и журналисты, что еще раз свидетельствует об угрозах, с которыми они сталкиваются, выполняя свои жизненно важные функции в условиях жестокого конфликта. Генсек отметил, что гражданские лица, в том числе медики и журналисты, должны всегда находиться под защитой, и призвал к незамедлительному и беспристрастному расследованию происшедшего.

Он также подчеркнул, что медицинские работники и журналисты, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, должны иметь возможность исполнять свои обязанности без какого-либо вмешательства и давления.

Глава ООН вновь призвал к немедленному и устойчивому прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу и безоговорочному освобождению всех заложников.

Отметим, что с 7 октября 2023 года по настоящее время в Газе погибли 62 622 палестинца.

Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi tərəfləri Qəzzada təcili şəkildə daimi atəşkəsə çağırıb

