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Генсек ООН не верит, что между Россией и Украиной будут военные действия

Генсек ООН не верит, что между Россией и Украиной будут военные действия "Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень рад видеть дипломатическую активность на высоком уровне в Москве, Киеве и Вашингтоне. Он продолжает верить, что никаких военных действий между Россией и Украиной не будет".
Другие страны
9 февраля 2022 г. 00:47
Генсек ООН не верит, что между Россией и Украиной будут военные действия

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень рад видеть дипломатическую активность на высоком уровне в Москве, Киеве и Вашингтоне. Он продолжает верить, что никаких военных действий между Россией и Украиной не будет".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Этот вопрос по-прежнему находится в центре внимания нашей деятельности и политики. Генсек считает, что необходимо активизировать дипломатическую активность, чтобы предотвратить любую эскалацию. Мы можем только делать выводы из таких дипломатических встреч на высоком уровне", - добавил представитель.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Rusiya ilə Ukrayna arasında hərbi əməliyyatların olacağına inanmır

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