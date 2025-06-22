Генсек ООН назвал удары США по Ирану "угрозой международному миру и безопасности"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал удары США по ядерным объектам в Иране "прямой угрозой международному миру и безопасности".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал удары США по ядерным объектам в Иране "прямой угрозой международному миру и безопасности".

Как сообщает Report , об этом генсек написал в соцсети Х.

"Я серьезно обеспокоен применением силы Соединенными Штатами Америки против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в и без того напряженном регионе, прямая угроза международному миру и безопасности", – отметил Гутерриш.

По его словам, риск выхода конфликта из-под контроля растет, что может привести к катастрофическим последствиям для мирного населения, региона и мира в целом.

Гутерриш призвал государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и другими международными нормами.

"В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения нет. Единственный путь – дипломатия. Единственная надежда – мир", – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Ранее Трамп заявил об успешных ударах по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже администрация провинции Кум признала, что "территория ядерного объекта Фордо" подверглась атаке.