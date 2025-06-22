Генсек ООН назвал удары США по Ирану "угрозой международному миру и безопасности"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал удары США по ядерным объектам в Иране "прямой угрозой международному миру и безопасности".
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"Я серьезно обеспокоен применением силы Соединенными Штатами Америки против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в и без того напряженном регионе, прямая угроза международному миру и безопасности", – отметил Гутерриш.
По его словам, риск выхода конфликта из-под контроля растет, что может привести к катастрофическим последствиям для мирного населения, региона и мира в целом.
Гутерриш призвал государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и другими международными нормами.
"В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения нет. Единственный путь – дипломатия. Единственная надежда – мир", – подчеркнул Антониу Гутерриш.
Ранее Трамп заявил об успешных ударах по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже администрация провинции Кум признала, что "территория ядерного объекта Фордо" подверглась атаке.