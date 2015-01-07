Генсек ООН назвал теракт в Париже атакой на свободу слова

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал теракт в редакции французского журнала Charlie Hebdo атакой на свободу слова. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по его мнению, эта ужасающая и не имеющая оправдания атака "направлена против свободы слова и свободы выражения - против основ демократии".

"Она призвана разделить нас, но мы не должны этому поддаваться", - заявил Пан Ги Мун в среду.

Утром в среду в здании еженедельника Charlie Hebdo в Париже неизвестные устроили стрельбу, в результате чего погибли 12 человек, в том числе двое полицейских. Трое нападавших скрылись с места происшествия, сбив при этом пешехода. В Париже объявлен наивысший уровень террористической угрозы.