Генсек ООН назначил Жана Арно посланником по Ближнему Востоку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил опытного французского дипломата Жана Арно своим личным посланником по конфликту на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом генсек ООН заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Гутерриш считает, что ситуация в регионе вышла из-под контроля и мир стоит на пороге более масштабной войны. По его словам, он поддерживает тесные контакты со многими странами Ближнего Востока и мира для реализации ряда инициатив по налаживанию диалога и достижению мира.

"Эти инициативы должны увенчаться успехом. Длительное перекрытие Ормузского пролива блокирует транспортировку нефти, газа и удобрений в критический момент мирового посевного сезона. Пора перестать подниматься по лестнице эскалации и перейти к дипломатии", - заявил он.

По данным ООН, Жан Арно обладает более чем 30-летним опытом в области международной дипломатии, специализируясь на мирном урегулировании и посредничестве, и имеет опыт работы в миссиях организации в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке.

Ранее он занимал должность личного посланника генсека ООН по Афганистану и региональным вопросам.