    BMT-nin Baş katibi Yaxın Şərqə şəxsi nümayəndə təyin edib

    • 25 mart, 2026
    • 20:13
    BMT-nin Baş katibi Yaxın Şərqə şəxsi nümayəndə təyin edib

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş təcrübəli fransız diplomat Jan Arnonun Yaxın Şərq münaqişəsi üzrə şəxsi nümayəndəsi təyin etdiyini bildirib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, BMT-nin Baş katibi bunu Nyu-Yorkdakı BMT-nin mənzil-qərargahında jurnalistlərə bildirib.

    Quterreş hesab edir ki, regiondakı vəziyyət nəzarətdən çıxıb və dünya daha böyük bir müharibənin astanasındadır. O, dialoqu təşviq etmək və sülhə nail olmaq üçün bir sıra təşəbbüsləri həyata keçirmək üçün Yaxın Şərqdə və dünyanın bir çox ölkəsi ilə sıx əlaqə saxladığını bildirib.

    "Bu təşəbbüslər uğurlu olmalıdır. Hörmüz boğazının uzun müddət bağlanması qlobal əkin mövsümünün kritik bir anında neft, qaz və gübrə daşınmasını əngəlləyir. Artıq eskalasiya pilləkəninə qalxmağı dayandırıb diplomatiyaya doğru irəliləməyin vaxtıdır", - deyə o bildirib.

    BMT-nin məlumatına görə, Jan Arno beynəlxalq diplomatiya sahəsində 30 ildən çox təcrübəyə malikdir, sülhməramlılıq və vasitəçilik üzrə ixtisaslaşıb və Afrika, Asiya, Avropa və Latın Amerikasında BMT missiyalarında xidmət edib.

    Bundan əvvəl o, BMT Baş katibinin Əfqanıstan və regional məsələlər üzrə şəxsi elçisi vəzifəsində çalışıb.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş
    Генсек ООН назначил Жана Арно посланником по Ближнему Востоку

    Son xəbərlər

    20:51

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfərə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    20:37

    Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaq

    Komanda
    20:25

    Quterreş ABŞ, İsrail və İranı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    20:13

    BMT-nin Baş katibi Yaxın Şərqə şəxsi nümayəndə təyin edib

    Digər ölkələr
    20:00

    "Xatəm əl-Ənbiya": İran Yaxın Şərqdəki bütün ABŞ bazalarını məhv edib

    Region
    19:54

    AK "SAFE" proqramı çərçivəsində Çexiya və Fransa üçün maliyyələşdirməni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    19:43

    Tomas Preynl: Bakı güclü turizm potensialına malikdir

    Xarici siyasət
    19:32

    Harri Mitsidis: Qarabağda aparılan yenidənqurma işlərinin miqyası heyrətamizdir

    Xarici siyasət
    19:15

    Mirzoyan: İrəvanın məqsədi Bakı ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaqdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti