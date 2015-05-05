Генсек ООН напомнил Киеву и Москве о Минских соглашениях

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН намерен обратиться к президентам России и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко с призывом продвинуться по пути политического урегулирования ситуации на Востоке Украины. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, отвечая на вопрос журналиста о визите Пан Ги Муна в Киев и Москву, заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

"Я думаю, что в обеих столицах прозвучит призыв ко всем сторонам реализовать комплекс мер по соблюдению Минских соглашений и продвинуться по пути политического урегулирования. Как мы видим, гуманитарная ситуация на местах ухудшается, нужно сделать все, чтобы обеспечить нуждающихся водой и продуктами питания, а также прекратить столкновения", - сказал Дюжаррик.