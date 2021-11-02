Генсек ООН: Мы роем собственные могилы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Конференции ООН об изменении климата в Глазго призвал мировых лидеров и общественность перестать обращаться с природой как с туалетом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Конференции ООН об изменении климата в Глазго призвал мировых лидеров и общественность перестать обращаться с природой как с туалетом.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Довольно жестокого обращения c биоразнообразием. Довольно убивать себя диоксидом углерода. Довольно обращаться с природой как с туалетом. Довольно сжигать, бурить, разрабатывать недра. Мы роем собственные могилы", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что изменения в климате происходят уже сейчас. За прошедшие 30 лет скорость подъема уровня Мирового океана выросла в два раза, при этом океаны стали значительнее теплее, чем когда бы то ни было, а за последние шесть лет с момента заключения Парижского соглашения по климату в 2015 году, оказались самыми теплыми на Земле - за все время наблюдений, утверждает генсек ООН.