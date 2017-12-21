Генсек ООН: Конфликты все сложнее поддаются урегулированию и становятся более затяжными

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Число угроз в мире не только растет, меняется их характер. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Вооруженных конфликтов в целом стало меньше, но на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Африки их число растет. Конфликты все сложнее поддаются урегулированию и становятся более затяжными – в среднем они длятся по 20 лет. Это значит, что люди, вынужденные покинуть дома, проводят больше времени вдали от родных мест", - сказал глава ООН.

По словам Генсека, конфликты также становятся все более "сложными", поскольку конкурирующие вооруженные группы борются за контроль над территориями, правительством и природными ресурсами – в одной только Сирии орудуют сотни вооруженных групп. Более того, конфликты все чаще носят трансграничный характер, а терроризм связывает их между собой. Военная и финансовая поддержка извне способствует затягиванию конфликта.