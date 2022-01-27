Генсек ООН: Если мы не поможем афганцам, то регион и мир поплатится за свое бездействие

Генсек ООН: Если мы не поможем афганцам, то регион и мир поплатится за свое бездействие

Экономика Афганистана находится на грани краха, а повседневная жизнь афганцев превратилась в ад.

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