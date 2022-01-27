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Генсек ООН: Если мы не поможем афганцам, то регион и мир поплатится за свое бездействие

Генсек ООН: Если мы не поможем афганцам, то регион и мир поплатится за свое бездействие Экономика Афганистана находится на грани краха, а повседневная жизнь афганцев превратилась в ад.
Другие страны
27 января 2022 г. 05:43
Генсек ООН: Если мы не поможем афганцам, то регион и мир поплатится за свое бездействие

Экономика Афганистана находится на грани краха, а повседневная жизнь афганцев превратилась в ад.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступивший на заседании Совета безопасности ООН.

Он сказал, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как талибы захватили власть, и что афганский народ нуждается в большей поддержке.

По словам Гуттериша, Организация Объединенных Наций увеличила свою кампанию помощи в поддержку Афганистана с 4,4 миллиарда до 8 миллиардов долларов США.

Он заметил, что более половины населения Афганистана голодает, а страна переживает сильнейшую за 20 лет засуху.

"Девять миллионов человек голодают и более 80 процентов населения не могут найти питьевую воду. Если мы не поможем афганцам, то регион и мир поплатится за свое бездействие", - подчеркнул генсек.

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Версия на азербайджанском языке Antoniu Quttereş: "Əgər əfqanlara kömək etməsək, region və dünya bunun bədəlini ödəyəcək"

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