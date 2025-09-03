Генсек НАТО ждет ясности по гарантиям безопасности для Украины в ближайшие дни

Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду на то, что после встречи "коалиции желающих" в Париже появится ясность относительно гарантий безопасности, которые ряд стран мира смогут предоставить Украине после завершения конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Я ожидаю, что завтра или вскоре после этого удастся получить ясность о том, что мы коллективно можем сделать", - сказал генсек.

По словам Рютте, это позволит понять, что США хотели бы сделать со своей стороны в рамках гарантий безопасности.

Генсек НАТО отметил, что если пройдут двусторонние встречи РФ и Украины, особенно на уровне глав государств, то будет крайне важно заранее иметь ясность по вопросу гарантий безопасности для Киева.