Yaxın günlərdə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsinə aydınlıq gətirilə bilər
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 13:11
NATO-nun Baş katibi Mark Rutte Parisdə keçiriləcək toplantıda Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib.
"Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu o, Brüsseldə Estoniya Prezidenti Alar Karislə birgə mətbuat konfransında deyib.
"Ümid edirəm ki, sabah və ya ondan sonra kollektiv olaraq nə edə biləcəyimiz barədə aydınlıq əldə edə biləcəyik", - baş katib bildirib.
M.Ruttenin sözlərinə görə, bu, ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində nə etmək istədiyini anlamağa imkan verəcək.
Baş katib qeyd edib ki, Rusiya və Ukrayna arasında ikitərəfli görüşlərin keçirilməsi son dərəcə vacibdir.
Son xəbərlər
14:24
Foto
Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilibHadisə
14:17
Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minibEnergetika
14:09
Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıbDigər
14:08
Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıbHadisə
14:06
COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklərCOP29
14:05
Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!Elm və təhsil
14:01
Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıbHadisə
13:53
Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıbMaliyyə
13:52