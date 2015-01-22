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    ​Генсек НАТО заявил о российских войсках на Украине

    Йенс Столтенберг утверждал, что российские вооруженные силы участвуют в боях на востоке Украине

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь утверждал, что российские вооруженные силы участвуют в боях на востоке Украины, хотя не стал комментировать цифр, названных украинским президентом Петром Порошенко.

    Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом он сказал в среду, отвечая на вопрос на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.

    "Я не буду вдаваться в конкретные цифры и сведения о численности, отчасти потому что мы видели передвижения русских туда и обратно и наблюдаем высокую концентрацию сил у границы", - сказал он.

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