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Генсек НАТО заявил, что ситуация в Афганистане остается сложной и хрупкой

Генсек НАТО заявил, что ситуация в Афганистане остается сложной и хрупкой НАТО после решения о выводе войск из Афганистана не питает иллюзий относительно ситуации в стране, которая остается тяжелой и хрупкой.
Другие страны
1 июня 2021 г. 23:45
Генсек НАТО заявил, что ситуация в Афганистане остается сложной и хрупкой
Йенс Столтенберг

НАТО после решения о выводе войск из Афганистана не питает иллюзий относительно ситуации в стране, которая остается тяжелой и хрупкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

"Мы знаем, что ситуация сложная и хрупкая. И у нас нет иллюзий, что дальнейший путь будет простым и без множества рисков", - сказал он.

По его словам, какое бы решение НАТО не принял, риски остались бы. "Мы ясно сказали, что решение закончить миссию сопряжено с рисками, потому что ситуация сложная. Мы видим насилие, атаки против детей, молодежи, невинного населения. Поэтому мы не недооцениваем вызовы и риски, - отметил он. - В то же время решить остаться и продолжить миссию - тоже риск. Риск увеличения насилия, насилия против войск НАТО, риск вынужденно увеличить численность войск".

Генсек подчеркнул, что завершение миссии не означает, что НАТО полностью уходит из Афганистана. "Осознавая риски, мы продолжим помогать другими способами. Будем финансировать и обучать афганские силы, будем сохранять гражданское присутствие в стране", - добавил он.

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