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Генсек НАТО: Швецию и Финляндию можем быстро принять в состав альянса

Генсек НАТО: Швецию и Финляндию можем быстро принять в состав альянса Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.
Другие страны
13 января 2022 г. 14:01
Генсек НАТО: Швецию и Финляндию можем быстро принять в состав альянса

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс [вступления] может произойти очень быстро, если они решат присоединиться. Но должно быть политическое решение самих Швеции и Финляндии, о том, хотят ли они присоединиться, и должно быть политическое решение 30 стран НАТО", - сказал он.

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