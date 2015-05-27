​Генсек НАТО призвал Россию не проводить внезапные военные учения

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не проводить внезапные военные учения. Как сообщает Report cо ссылкой на УНН, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Мы призываем Россию не проводить эти внезапные учения. Каждая страна имеет право проводить обучение своих сил, в том числе и Россия, но они должны делать это в более прозрачной и предсказуемой форме, чтобы избежать каких-либо недоразумений", - заявил Й.Столтенберг.

Также Й.Столтенберг прокомментировал вопрос расширения Альянса, отметив, что каждый народ имеет право сам принимать решение о своем пути.

"Решение о расширении НАТО и новых членах зависит от этой страны и 28 союзников. Украина объявила о намерении реализовать программу реформ, а затем будет нацелена на заявку на членство. Мы будем оценивать заявку с Украины точно так же, как и любую другую из любой другой страны", - добавил генсек НАТО.