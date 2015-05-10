Генсек НАТО призвал не допустить эскалации ситуации в Македонии

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию в македонском городе Куманово, призвав не допустить эскалации в стране.

«Я призываю всех проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации, это должно быть сделано в интересах страны и всего региона», - говорится в заявлении, которое цитирует Report со ссылкой на издание«Газета.Ru».

Столтенберг также выразил поддержку семьям погибших и раненых в ходе спецоперации в Македонии.

Ранее сообщалось, что число жертв среди македонских полицейских увеличилось до восьми, еще 37 были ранены.

Премьер-министр Македонии Никола Груевский заявил, что вооруженная группа, состоящая из 40 хорошо тренированных бойцов, планировала совершение серии атак на государственные здания, места проведения спортивных мероприятий и торговые центры.