Генсек НАТО: прекращение огня в Донбассе хрупкое

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня на востоке Украины в целом соблюдается, хотя ситуация очень хрупкая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Прекращение огня на востоке Украины хрупкое, но главное, что оно соблюдается", - заявил генсек НАТО в интервью испанской газете El Pais, подчеркнув, что сторонам конфликта необходимо отвести тяжелые вооружения и позволить работать ОБСЕ.

По словам Столтенберга, РФ все еще присутствует на востоке Украины: "границы открыты, так что легко переходить с одной стороны на другую". Россию не раз обвиняли во вмешательстве в конфликт на юго-востоке Украины. Москва категорически это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва неоднократно просила Запад представить доказательства присутствия российских военных на востоке Украины, но предоставлены они так и не были.

Отвечая на вопрос об усилении сил НАТО на востоке, Столтенберг заявил, что "не видит немедленной угрозы", но альянс "пытается предотвращать инциденты". "Когда видишь увеличение российского присутствия и внезапные военные учения, любое непонимание может вывести ситуацию из-под контроля. Наши меры снижают риск вторжения, но они оборонительные и пропорциональные. Увеличение нашего военного присутствия там — это ответ на то, что делает Россия", - заявил генсек альянса.

Отвечая на вопрос о поставках вооружения Киеву, Столтенберг заявил, что "это зависит от каждой страны", но "у Украины есть право на защиту".

Что касается возможности военного вмешательства в Ливию, как это уже было в 2011 году, генсек сказал: "военные средства могут быть эффективными, но не решают всех проблем". Он напомнил, что в 2011 у НАТО был очень четкий мандат от ООН, и дальнейшие проблемы возникли не из-за военной операции, а из-за отсутствия операций по поддержанию мира. "Это не только ответственность НАТО, но и ЕС, ООН. Так что выученный там урок состоит в том, что если мы используем военные методы, мы можем достичь наших военных целей, но надо далее иметь политические цели. А этого не хватило в Ливии", - заявил Столтенберг.

Говоря о неучастии НАТО в борьбе с террористами "Исламского государства", генсек заявил, что альянс - ответ на многие мировые вызовы, но не единственный ответ на все, и напомнил, что "все союзники вносят определенный вклад в коалицию".