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Генсек НАТО поздравил Трампа с победой

Генсек НАТО поздравил Трампа с победой Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и выразил готовность работать с ним.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 12:38
Генсек НАТО поздравил Трампа с победой

Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и выразил готовность работать с ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в соцсети "X".

"Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу НАТО", - написал он.

По данным американских СМИ, Трампа уже поздравили президенты Сальвадора, Франции, Литвы, Латвии, Украины, премьеры Великобритании, Венгрии, Израиля, Индии и другие.

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