Генсек НАТО поздравил Трампа с победой

Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и выразил готовность работать с ним.

Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и выразил готовность работать с ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в соцсети "X".

"Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу НАТО", - написал он.

По данным американских СМИ, Трампа уже поздравили президенты Сальвадора, Франции, Литвы, Латвии, Украины, премьеры Великобритании, Венгрии, Израиля, Индии и другие.