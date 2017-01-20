Генсек НАТО поздравил Трампа с инаугурацией

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и заявил, что ожидает тесной работы с ним над укреплением альянса, чтобы обеспечить борьбу с терроризмом и более справедливо распределить бремя расходов между союзниками, говорится в заявлении генсека.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

"Соединенные Штаты играют ведущую роль в НАТО с ее основания в Вашингтоне в 1949 году и продолжают демонстрировать непоколебимую верность обязательствам в отношении нашей общей безопасности", — заявил Столтенберг, поздравив президента от имени Североатлантического альянса.

Он отметил, что НАТО "является самым успешным альянсом в истории, ее сила выгодна как Соединенным Штатам, так и Европе".