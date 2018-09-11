Генсек НАТО посетит США

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ С 12 по 14 сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в США с трёхдневным визитом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба североатлантического альянса у себя на сайте.

«Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг отправится в Вашингтон, округ Колумбия, со среды 12 сентября по пятницу, 14 сентября 2018 года. В ходе своего визита Генеральный секретарь встретится с членами конгресса и высокопоставленными должностными лицами администрации», — сообщается в пресс-релизе. Кроме этого, в планах Столтенберга выступление с докладом в Фонде «Наследие».