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    В Азербайджане усовершенствуют механизм приема на работу директоров школ

    Наука и образование
    • 19 сентября, 2026
    • 00:24
    В Азербайджане усовершенствуют механизм приема на работу директоров школ

    В Азербайджане для более чем 100 тысяч пятилетних детей в школах будут функционировать группы дошкольной подготовки.

    Как сообщает Report, об этом в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения (İTV) сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

    По его словам, это число охватывает 93 процента пятилетних детей в стране: "В отдаленных сельских школах дошкольное образование стоит на первом плане. В этом году для этих детей выделено около 34 тысяч мест".

    Глава MÜTDA сообщил, что в последующие годы одной из основных целей станет расширение охвата, повышение профессионального уровня учителей-воспитателей и стимулирование их труда.

    "Что касается общего образования, то здесь одним из основных направлений будет изменение содержания и образовательных программ, а также повышение профессионализма учителей, их отбор и сертификация. Это также является одним из основных направлений нашей деятельности в сфере человеческих ресурсов. Следующий вопрос связан с формированием директоров и других управленцев в учреждениях общего образования, совершенствованием механизмов их приема на работу. Это также станет одной из основных целей, стоящих перед общим образованием", - подытожил Эшги Багиров.

    Эшги Багиров Государственное агентство дошкольного и общего образования
    Məktəb direktorlarının işə qəbul mexanizmləri təkmilləşdiriləcək

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