Генсек НАТО осудил пуск ракеты КНДР

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил пуск КНДР баллистической ракеты и заявил, что подобные провокации подрывают региональную и международную безопасность.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Североатлантического альянса.

«Я осуждаю запуск КНДР баллистической ракеты. Это еще одно нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года», — заявил Столтенберг.

По его словам, продолжающиеся провокации и нарушения обязывающих резолюций Совета Безопасности ООН подрывают региональную и международную безопасность.